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Kadıköy Belediyesi yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına destek oluyor

Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin evden çıkmadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve emekli maaşlarını evden alabilmeleri için kamu ve özel sektörle ortaklaşa çalışıyor.

01.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:10
Kadıköy Belediyesi yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarına destek oluyor
Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü ilçe sakinlerinin evden çıkmadan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve emekli maaşlarını evden alabilmeleri için kamu ve özel sektörle ortaklaşa çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere verilen talimat kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından belirlenen 65 yaş üstündeki yurttaşlara emekli maaşları ve ihtiyaçları, Kadıköy Belediyesi'nin zabıta ekipleri ve polisler eşliğinde teslim ediliyor. Kamunun bu işbirliğine ikinci el araç alım firması VavaCars da Kadıköy Belediyesi'ne tahsis ettiği 5 araçla destek veriyor.
Ayrıca 65 yaş üzerindeki özellikle de yalnız yaşayan yaşlılar ile engelli kişiler için eve sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Kadıköy Belediyesi'nin mutfağında hazırlanan yemekler, paketlenerek belediye personeli tarafından evlere teslim ediliyor. Eker ve Sek firmaları da yemeklere içecek desteği veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kadıköy Belediyesi, Güncel
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