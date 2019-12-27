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Kadıköy Belediyesi Yeni Yıla Buzfest ile giriyor

Kadıköy Belediyesi, 2020'ye Kalamış Parkı'nda düzenlenecek Buzfest ile giriyor. Buz pisti, kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, mini konserlerin düzenleneceği Buzfest 31 Aralık akşamı başlıyor.

27.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:20 Kadıköy Belediyesi Yeni Yıla Buzfest ile giriyor

Kadıköy Belediyesi Parkı, 31 - 2 Şubat tarihleri arasında, özel bir teknoloji kullanılarak, geçici olarak hazırlanan buz pistine ev sahipliği yapacak. 4 yaş üstü her yaştan kullanıcıya açık olacak pistte, 30 dakika süre ile buz pateni kayılabilecek. Daha önce buz pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmenler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından kayabilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla 10 TL tutarında sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask, paten ve dizlik temin edilecek.

Kalamış Parkı'ndaki 400 metrekare alan üzerine kurulan sistem, su ve elektrik kullanımının çok az olmasından dolayı çevre dostu olarak nitelendiriliyor. Ses ve ışık sistemleri ile renklenecek Kalamış Parkı'nda aileler de çocuklarını tribünden izleyebilecek.

Buzfest hafta içi 12:00-21:00, hafta sonu 11:00-22:00 saatleri arasında açık olacak.


Kadıköy Belediyesi, Kalamış, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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