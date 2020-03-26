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Kadıköy Belediyesinden korona kriz masası

Kadıköy Belediyesinin 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kurduğu Korona Kriz Masası, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlıların ilaç ve yiyecek alışverişi taleplerini karşılıyor ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

26.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:00
Kadıköy Belediyesinden korona kriz masası
Kadıköy Belediyesinin 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kurduğu Korona Kriz Masası, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlıların ilaç ve yiyecek alışverişi taleplerini karşılıyor ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
Korona Kriz Masası; Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde Sağlık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kurumsal İletişim Müdürlüğünce hizmet veriyor. Kriz masasında Kadıköy Kaymakamlığı ile koordineli olarak Vefa Sosyal Destek Grubundan ve Kadıköy Belediyesinin 444 55 22 numaralı çağrı merkezine gelen sıcak yemek, ilaç ve market alışveriş talepleri alınıyor.
YAŞLILAR İÇİN SICAK YEMEK
Korona Kriz Masasında yaklaşık 80 personel dönüşümlü olarak çalışıyor. Kadıköy Belediyesi mevcut hizmet alan vatandaşların yanı sıra yeni gelen taleplere de yanıt vererek ihtiyaçları karşılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin yurttaşın talepleri karşılandı. 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçları, Kadıköy Belediyesinin sağlık önlemlerini gözeten ve sosyal mesafesini koruyan yaklaşık 100 kişilik bir saha ekibi tarafından kapılarına teslim ediliyor. Öte yandan Kadıköy Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek dağıtımına da başladı. Belediyenin sosyal tesislerinde pişirilen yemekler, yine belediye ekipleri tarafından yaşlıların evlerine ulaştırılıyor. Kapasitenin günbegün arttırıldığı hizmetten örneğin bugün 600 haneye 1500 adet sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel

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