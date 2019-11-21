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Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya'da konser verdi

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Müzik Okulu'nun 70'inci yılı dolayısıyla Almanya ve Polonya'da düzenlenen konserlerde sahne aldı.

21.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:18Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Almanya ve Polonya'da konser verdi
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Müzik Okulu'nun 70'inci yılı dolayısıyla ve 'da düzenlenen konserlerde sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Friedrichshain - Kreuzberg Belediyesi arasında düzenlenen kardeş kent protokolü kapsamında iki belediye birlikte birçok etkinlik düzenliyor. Her iki belediye şimdi de Friedrichshain - Kreuzberg Müzik Okulu'nun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla, "kadın şarkıları" temasıyla Almanya'nın Berlin ve Ingelheim şehirlerinde ve Polonya'da düzenlenen konserlerde bir araya geldi. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nden bir grup öğrencinin katıldığı konserlerde öğrenciler sahnede temaya uygun olarak söz ve müziğini kadınların yaptığı şarkıları çalıp söylediler. Ayrıca bütün ülkelerin öğrencileri sahnede Nil Karaibrahimgil'in bestesini yaptığı "Kanatlarım Var Ruhumda" parçasını da hep birlikte söyledi. Öğrenciler deneyimlerini aktarmak ve heyecanlarını paylaşmak için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı ziyaret etti. Öğrencileri makamında misafir eden Odabaşı "Kadıköy'ü en iyi şekilde temsil ettiğiniz ve bizlere yaşattığınız gurur için sizlere teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Almanya, Polonya, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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