KADIKÖY D-100'DE HAREKETLİ DAKİKALAR; OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ, YOLU TRAFİĞE KAPATTI

D-100 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, İETT otobüsnün önünü kesti. Şoförün otobüsle aracını sıkıştırdığını iddia eden kadın, otobüsü kilometrelerce takip etti. Otobüsün önünü kesip trafiği tehlikeye atan kadın, bir süre otobüs şoförüyle tartıştı. Yolcular kadına tepki gösterdi. Bir kadın yolcu ise, "Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim" dedi.

Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde aracıyla ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. Otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, bir kaç kez otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı. Aracından inen kadın otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Otobüs şoförünün sinirlerine hakim olmayarak, üzerine otobüsü sürdüğünü iddia eden kadın polis ekiplerini de aradı. Otobüsteki yolcular ise kadına tepki gösterirken, otobüs şoförüne destek oldu.

KADIN YOLCU: "BEN ŞOFÖRÜN YERİNDE OLSAM SENİ DÖVERDİM"

Otobüs şoförü ise aracıda kamera kayıtları ve yolcuların şahit olduklarını belirtti. Otobüsteki kadın yolculardan biri hastane randevusuna geç kaldığını ifade ederken, "Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim. Şoför beyefendi biriymiş" dedi. Otobüs şoförü, daha sonra yoluna devam etti.

YOLCULAR KADINI CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ

Kadın sürücünün aracıyla yolu kesmesi, otobüs şoförünün trafikte kavga ettiği bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolcuların konuşmaları ve kadına tepkileri de kameraya yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Kadının aracını otobüsün önüne çekmesi

-Yolu kapatması

-Şoförün yanına gelmesi

-Tartışma yaşanması

-Kadının polisi araması

-Yolcuların tepkileri

-Otobüsün hareket etmesi

-Genel ve detaylar

- İstanbul