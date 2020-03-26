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KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA CENAZE ARACININ DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

3 aracın karıştığı kazada otomobil içinde sıkışan yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

26.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:26
3 aracın karıştığı kazada otomobil içinde sıkışan yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Kadıköy D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cenaze aracı, aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil ise D-100 Karayolu üzerinde ilerleyen başka bir araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada otomobil içinde sıkışan yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Harem İstikametinde meydana geldi. Evren Aldemir yönetimindeki 34 TN 8650 plakalı cenaze aracı, Karacaahmet Gasılhanesine cenaze götürdüğü sırada kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen Erdal Aral yönetimindeki 34 HT 9742 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil ise D-100 Karayolu'nda ilerleyen Emin Alagöz yönetimindeki 34 BAA 630 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan araç, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza nedeniyle cenaze aracının çarptığı otomobilin arka koltuğunda oturan yaşlı kadın araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan cenaze aracındaki tabut, cenaze yakınları tarafından olay yerine gelen başka bir cenaze aracına nakledildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri yaşlı kadını otomobilden çıkartmakta güçlük çekince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otomobilden çıkartılan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan cenaze aracı sürücüsü ise şok geçirdi. Kazaya karışan aracın sürücüsü Emin Alagöz, Biz Avrasya istikametine seyir halindeyken bu araç öndeydi orta şeritte. Arkadan cenaze aracı buna vurdu. Ben de sağ taraftan gidiyordum. Fırladı önüme ben de sol taraftan vurdum dedi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Harem istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. KADIKÖY D-100 KARAYOLU’NDA CENAZE ARACININ DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Güncel

Haberin Videosu :

KADIKÖY D-100 KARAYOLU'NDA CENAZE ARACININ DA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

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