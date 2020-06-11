Kadıköy'de 10 bin karton taraftar hazır

Korona virüs nedeniyle yarın seyircisiz oynanacak olan Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinde tribünlerde 10 bin karton sarı-lacivertli taraftar yer alacak.

Kadıköy'de 10 bin karton taraftar hazır
11.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:53
Korona virüs nedeniyle yarın seyircisiz oynanacak olan Fenerbahçe- Kayserispor mücadelesinde tribünlerde 10 bin karton sarı-lacivertli taraftar yer alacak.

Süper Lig'e korona virüs nedeniyle verilen ara yarın sona eriyor. Ligin 27. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacakken sarı-lacivertli kulüp, tarafların kartondan resimlerini ise Ülker Stadı'na yerleştirdi. Maraton alt tribünü başta olmak üzere 10 bini aşkın kartonlar, koltuktaki yerlerini aldı.

Öte yandan stada pandemi nedeniyle büyük mücadele gösteren sağlık çalışanları için teşekkür pankartı da tribünlere asılırken, hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarların da fotoğrafları özel bölümlerde ye aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haber

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