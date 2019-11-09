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Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'İSTANBUL - Kadıköy'de, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.

09.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:11
'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'
İSTANBUL - Kadıköy'de, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.
"Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi, saat 9'u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak. 10 Kasım Pazar günü saat 08.00'den itibaren oluşturulacak "Ata'ya Saygı Zinciri"ne herkes davetli.
Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kadıköy, Yerel

Kaynak: İHA


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