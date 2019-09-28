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Kadıköy'de 100 kadın, 100 kadın cinayetini anlattı

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA-KADIKÖY İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikayesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı.

28.09.2019 17:50Kadıköy'de 100 kadın, 100 kadın cinayetini anlattı
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA-KADIKÖY İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikayesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı.
Kadıköy Eminönü İskelesi'nde toplanan Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi 100 kadın 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlatarak bugüne kadar öldürülen 100 ayrı kadının hikayesini anlattı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi bir kadın, "Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Kampanyamızı başlatırken burada sizlere 100 kadının hikayesini paylaşacağız" dedi
Platform üyeleri; işlenen kadın cinayetlerini, ellerindeki siyah kağıtların arkasında bulunan kadınların isimlerini okuyarak anlattı.
Platform üyeleri kampanyalarını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne kadar sürdüreceklerini bildirdi.



Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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