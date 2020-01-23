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Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHAKadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı.

23.01.2020 07:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 07:10
Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi/ DHA
'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı. Kazada sağ bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza, D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde saat 05.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.Ü. 34 DG 6309 plakalı otomobil ile Kadıköy istikametine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce bariyere daha sonra da köprünün ayaklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin içerisine sıkışan E.Ü.'ye aracın içerisinde müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin 45 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan E.Ü. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ bacağının koptuğu öğrenilen E.Ü'nün anne ve babası kaza yerinde sinir krizi geçirirken çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirildi. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaza nedeniyle trafik oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kadıköy'de 14 yaşındaki sürücü kaza yaptı, bacağı koptu

İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


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