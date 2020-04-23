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Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi.

23.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:17
Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu
Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde vatandaşlar balkonlardan, aynı anda gökyüzüne balonlar bıraktı ve Süreyya Operası'nda gerçekleşen "Yüzyılın Çocukları" konserini evlerinden online izlediler.

Kadıköy Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini gökyüzüne taşıdı. İlçenin 21 mahallesinde belediyenin bando ve müzik sistemli araçları sokakları şenlendirdi, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Kadıköylü çocuklar da balkon ve pencerelerinden bayrak ve balonları ile bu coşkuya ortak oldu. Saat 15.30'a gelindiğinde tüm mahallelerden aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Bayram coşkusunu evlere belediye bandosu taşıdı

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan şenliğini ilçenin her mahallesine, sokağına taşıdı. Çocukların coşkuyu doyasıya yaşayabilmeleri için evlerin balkonları, camları adeta birer 23 Nisan köşesine dönüştü. Çocuklar evlerindeki malzemelerle balkonlarını, camlarını süsleyerek, yaptıkları resimleri camlarına yapıştırdı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bandolar, sevilen marş ve şarkılarla sokakları renklendirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, balkonlarında bulunan vatandaşlara seslenerek, "Bugün burada bu şekilde kutlamak zorunda kaldık bayramımızı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Daha nice 100 yıllarda, Kadıköylülerle bu bayramı kutlamak dileğiyle" dedi.

Süreyya Operası'nda 23 Nisan konseri

Teknoloji ve internet sayesinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda özel bir konser düzenlendi. Online olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından 23 Nisan özel yayınında keman virtüözü Cihat Aşkın, bas bariton Burak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı anısına bestelenen, sözü Burak Bilgili'ye, bestesi Cihat Aşkın'a ait olan "Yüzyılın Çocukları" adlı marşı ilk kez icra etti. Marşın ardından sanatçılar; "Ankara'nın Taşına Bak", "Manastır Türküsü", "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" gibi sevilen eserleri de seslendirdiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan, Kadıköy, Güncel , Haber
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