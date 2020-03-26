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Kadıköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

26.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:40
Kadıköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kadıköy 'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Evren A. idaresindeki 34 TN 8650 plakalı cenaze aracı, D100 Karayolu'nda Karacaahmet Gasilhanesi'ne cenaze götürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Erdal Aral yönetimindeki 34 HT 9742 plakalı otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle savrulan bu otomobil ise D100 Karayolu'nda ilerleyen Emin Alagöz yönetimindeki 34 BAA 630 plakalı diğer araca çarptı. Araç kaldırıma çarparak durabildi. Kaza nedeniyle cenaze aracının çarptığı otomobilin arka koltuğunda oturan kadın, araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan cenaze aracındaki tabut, cenaze yakınları tarafından olay yerine gelen başka bir cenaze aracına nakledildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan kadını kurtardı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D100 Karayolu Harem istikametine doğru oluşan trafik yoğunluğu araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kadıköy, Güncel

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