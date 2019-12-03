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Kadıköy'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

03.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:00Kadıköy'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İşitme engelli öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.
Etkinliğe katılan AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Onlar bizim çok kıymetli. Özellikle bir merhamet ve şefkat toplumu inşa etmek istiyorsak onların varlığı bize güç katan bir unsur. İnanıyorum ki her engeli, sevgiyle muhabbetle birlikte aşacağız. Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, 'Gönüller engelli olmadığı müddetçe engelli kardeşlerimizle aşamayacağımız hiçbir problem yoktur.' Ben de aynısını tekrar etmek istiyorum." dedi.
Engelli öğrencilerin halk oyunu gösterisi sunduğu, "Vatan sevgisine engel yoktur" konulu gölge tiyatrosu sahnelediği etkinlikte, seramik, resim ve el sanatları sergisi de açıldı.

Dünya Engelliler Günü, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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