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Kadıköy'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

KADIKÖY'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

22.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:59Kadıköy'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
KADIKÖY'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yan binanın çatısına da sıçrayan alevler çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Bülbül Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre yan binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri sokakta ekiplerin çalışması izleyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Korku ve paniğe neden olan yangında itfaiye ekipleri alevlerin sıçradığı bölgedeki yangını hemen kontrol altına aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken çatıda hasar oluştu.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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