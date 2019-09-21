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Kadıköy'de 37 bin 385 taraftar yer aldı

Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti.

21.09.2019 22:07Kadıköy'de 37 bin 385 taraftar yer aldı
Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 37 bin 385 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde maç boyu takımlarına destek verirken, misafir tribününde kendilerine ayrılan bölümde 1.500 Ankaragücü taraftarı müsabakayı izledi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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