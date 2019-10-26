Haberler » Güncel » Kadıköy'de 39 bin 425 seyirci

Kadıköy'de 39 bin 425 seyirci

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti.

26.10.2019 22:05Kadıköy'de 39 bin 425 seyirci
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterirken, Konya taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Bu mücadeleyi statta 39 bin 425 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarıyla destek verirken, farklı galibiyetten ve oynadıkları oyundan dolayı mutlu oldukları gözlendi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde liderlik yarışı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2019
00:00 Motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
23:57 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı
23:54 Barselona'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahale etti
23:54 Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti
23:52 "Yabancı Medya Birliği" kuruldu (2)
27.10.2019 00:05:14