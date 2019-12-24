Haberler » Güncel » Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı - Haber

Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı

KADIKÖY'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı.

24.12.2019 03:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 03:54 Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı
KADIKÖY'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı. Dairede yaşayan yabancı uyruklu 1 kişi ise yangın sonrasında olay yerinden kaçtı.

'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişinin  yaşadığı daire alev alev yandı. Yangın, Fikirtepe Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan  katlı bir binanın 4. katında 02: 30 sıralarında çıktı. Özbekistan uyruklu bir kişinin yaşadığı daireden  alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.  Yangın esnasında dairede bulunan ve kendi imkanlarıyla daireden çıkan Özbekistan uyruklu 1 kişi,  daha sonra olay yerinden ayrıldı. ekipleri yanan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangımın çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. 

 


- İstanbul

İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:10   Polisten kaçarken 'kalaşnikof ve tabanca' düşüren şüpheli, gözaltına alındı - Haber
05:06   İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber
05:05   Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı - Haber
05:01   BÜYÜKÇEKMECE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞLE BİR GECE BEKÇİSİ VURULDU(EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER) - Haber
05:01   POLİSTEN KAÇARKEN 'KALAŞNİKOF VE TABANCA' DÜŞÜREN ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI - Haber
23:52   Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Haber
23:02   Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Haber
22:40   Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor - Haber
22:24   Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Haber
21:16   Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Haber
24.12.2019 05:12:15