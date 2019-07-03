03.07.2019 16:51
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Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi

Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL - Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı.

Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi
İSTANBUL - Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken bir itfaiye dumandan etkilendi. Yangın havadan görüntülendi.
Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlenirken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı.
Binada çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

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