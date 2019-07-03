03.07.2019 16:39
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KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNANIN EN ÜST KATINDA YANGIN

KADIKÖY

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHAKadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA
Kadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yoğun duman çıkan dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenenler kendilerini dışarıya attı.
Zühtüpaşa Mahallesi, Rüştiye Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yerden ve merdiven aracıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan yükselen yoğun duman
-İtfaiyenin müdahalesi
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Ev sahibi ile röp
-Binada yaşayanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler



Kaynak: DHA
Kadıköy, Güncel

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