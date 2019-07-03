03.07.2019 16:58
Haberler» Güncel» Haber

Kadıköy'de 4 katlı binanın en üst katında yangın

Kadıköy

KADIKÖY'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

KADIKÖY'de 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yoğun duman çıkan dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenenler kendilerini dışarıya attı.
Zühtüpaşa Mahallesi, Rüştiye Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yerden ve merdiven aracıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.



- İstanbul
Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:44   Cankurtaranlar iş başında
18:40   Fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar
18:39   Rize bisiklet yoluna kavuşuyor
18:39   Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
18:37   Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
18:36   Cizre'nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı
18:36   Denizde boğulan kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi