Kadıköy'de 4. kattan düşen kişi hastaneye kaldırıldı
Kadıköy'de 6 katlı binanın 4. katından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
12.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:16
Kadıköy 'de 6 katlı binanın 4. katından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak'taki 6 katlı binanın 4. katında oturan Orkun K. (46) henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden düştü.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katındaki beton çıkıntıya düşerek yaralanan Orkun K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak'taki 6 katlı binanın 4. katında oturan Orkun K. (46) henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden düştü.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katındaki beton çıkıntıya düşerek yaralanan Orkun K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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