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Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev yandı! O anlar kamerada

Kadıköy'de 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, o anlar vatandaş kameralarına saniye saniye yansıdı.

05.10.2019 12:30

Kadıköy'de 5 katlı bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Recaizade Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri merdiven ile yangının olduğu daireye ulaşarak müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Apartmanın beşinci katındaki dairenin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev yandı! O anlar kamerada

İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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