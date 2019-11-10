Haberler » Güncel » KADIKÖY'DE 6.5 KİLOMETRELİK 'ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ' OLUŞTURULDU - Haber

KADIKÖY'DE 6.5 KİLOMETRELİK "ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ" OLUŞTURULDU

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında, Kadıköy'deki Fenerbahçe Orduevi ve Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.

10.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:28KADIKÖY'DE 6.5 KİLOMETRELİK

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında, 'deki Orduevi ve Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında saat 9'u 5 geçe Kadıköy Bostancı sahilinde düzenlenen anma töreninde "Ata'ya Saygı Zinciri" adı altında 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. 2013 yılında başlayan ve günümüze kadar gelenekselleştirilen insan zinciri projesini Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri düzenledi. Sirenler ve İstiklal Marşıyla başlayan anma törenine denizden kanolar, su jetleri tekneler, havadan paramotorlar eşlik etti.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜYECEĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERMEK İSTEDİK"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü, biz Kadıköylüler olarak ona saygımızı, yolundan yürüyeceğimizi göstermek için Fenerbahçe Ordu Evi'nden Bostancı'ya kadar her sene el ele tutuşarak bir insan zinciri oluşturuyoruz. Bu yıl yine bu zincirle beraber Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyeceğimizi tüm dünyaya göstermek istedik" dedi.

Ata'ya Saygı Zinciri projesinin bir parçası olan Kadıköy Gönüllü Merkezi'nde görevli Nuray Zafer Aybar, "Bugün burada Kadıköy halkının onurlu duruşunu ve Atasına olan minnettarlığını göstermek üzere toplandık. Atamızı saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz Ata'ya Saygı Zinciri'nin her yıl artarak devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Görüntü dökümü :

---------------------

-Kadıköy Belediyesi 10 Kasım anma töreni

-Kadıköy Belediye Başkanı röp

-Anma törenine katılan vatandaş röp

-Anma töreni detay görüntüleri



Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29 Atatürk, Zonguldak'ta anıldı (2)
15:24 Atatürk için '1001' adet zeytin fidanı dikildi
15:28 Ordu'da, Atatürk saygıyla anıldı
15:28 Kayseri'de dağcılar, kayalıklarda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı
15:27 Eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istiyor
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:30:39