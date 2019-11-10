KADIKÖY'DE 6.5 KİLOMETRELİK "ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ" OLUŞTURULDU

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında, Kadıköy'deki Fenerbahçe Orduevi ve Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında saat 9'u 5 geçe Kadıköy Bostancı sahilinde düzenlenen anma töreninde "Ata'ya Saygı Zinciri" adı altında 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. 2013 yılında başlayan ve günümüze kadar gelenekselleştirilen insan zinciri projesini Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri düzenledi. Sirenler ve İstiklal Marşıyla başlayan anma törenine denizden kanolar, su jetleri tekneler, havadan paramotorlar eşlik etti.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜYECEĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERMEK İSTEDİK"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü, biz Kadıköylüler olarak ona saygımızı, yolundan yürüyeceğimizi göstermek için Fenerbahçe Ordu Evi'nden Bostancı'ya kadar her sene el ele tutuşarak bir insan zinciri oluşturuyoruz. Bu yıl yine bu zincirle beraber Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyeceğimizi tüm dünyaya göstermek istedik" dedi.

Ata'ya Saygı Zinciri projesinin bir parçası olan Kadıköy Gönüllü Merkezi'nde görevli Nuray Zafer Aybar, "Bugün burada Kadıköy halkının onurlu duruşunu ve Atasına olan minnettarlığını göstermek üzere toplandık. Atamızı saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz Ata'ya Saygı Zinciri'nin her yıl artarak devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Görüntü dökümü :

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-Kadıköy Belediyesi 10 Kasım anma töreni

-Kadıköy Belediye Başkanı röp

-Anma törenine katılan vatandaş röp

-Anma töreni detay görüntüleri