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Kadıköy'de 7 katlı binana yangın 11 kişi kurtarıldı 4 kişi hastaneye kaldırıldı(1

Kadıköy'de 7 katlı bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

11.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:35Kadıköy'de 7 katlı binana yangın 11 kişi kurtarıldı 4 kişi hastaneye kaldırıldı(1

'de 7 katlı bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY Zühtüpaşa Mahallesi 1.Hatboyu Sokak'ta saat 22.30 sıralarında yangın çıktı.  Sokak üzerindeki 7 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ortaya çıkan yoğun duman kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy ve Erenköy ekipleri yangına müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle apartmanın üst katlarda mahsur kalan 11 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların arasında evcil hayvanların olduğu görüldü. Dumandan etkilen 2'si çocuk toplam 4 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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