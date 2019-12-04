Haberler » Güncel » Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği - Haber

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği

KADIKÖY'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

04.12.2019 07:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:02Kadıköy'de 8 katlı binada yangın paniği
KADIKÖY'de 8 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, Göztepe Mahallesi Avcı Sokak'ta 8 katlı apartmanın dördüncü katında saat 03.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanda oturanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına Erenköy, ve Ünalana bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yanan daireyi söndürüp bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kişye sağlık ekipleri ambulansın içinde  müdahale etti. ekipleri yangınla ilgili vatandaşlardan bilgi topladı. Dairede  yaşayanların iddiasına göre yangın bir odadaki prizden çıktı. Dairenin bir kısmı kullanılmaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.


- İstanbul

İtfaiye, Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:02 Ayvalık'ta metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haber
08:02 İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Haber
08:00 Filipinler'deki Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi - Haber
08:00 BUDO'dan sefer iptalleri - Haber
07:53 İstanbul'da yağmur etkili oluyor - Haber
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yargı paketinde 6 suça ceza indirimi yok - Haber
06:39 Yoğun yağış sebebiyle İDO VE BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 08:10:11