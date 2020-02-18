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Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği

Kadıköy'de 9 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

18.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:55Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği
'de 9 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kadıköy Feneryolu Kuyubaşı Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. - İSTANBUL

İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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