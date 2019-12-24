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Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı

Kadıköy'de akşam saatlerinde dört katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

24.12.2019 04:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 04:09 Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı
'de akşam saatlerinde dört katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm katı sarmasıyla birlikte yükselen alevler geceyi aydınlatırken evde yaşayan yabancı uyruklu bir vatandaşın bölgeden kaçtığı öğrenildi.

Yangını izledikten sonra uzaklaştı

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kadıköy ilçesi, Merdivenköy Mahallesi, Yumurtacı Abdi Bey Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir binanın en üst katında çıktı. Dakikalarca alevlere teslim olan dairede yaşayan yabancı uyruklu vatandaş, görgü tanıklarının iddiasına göre yangın başladığı an apartmandan çıkarak yarım saate yakın yangını izledikten sonra bölgeden kaçıyor. Kaçan şahısla ilgili polis ekipleri çalışma başlatırken yangının meydana geldiği daireye müdahale etmek için itfaiye ekipleri uzun süre mücadele etti. Dar sokağa girişte zorlanan ekipler merdiven aracının da yardımıyla alevleri kontrol altına almayı başardı. Oksijen tüpünün desteğiyle daireye giren itfaiye erleri, dairede mahsur kalan kişi ya da kişilerin olmadığını tespit etti. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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