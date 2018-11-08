Kadıköy'de, Dünya 2.'si Ampute Milli Takımına Ödül Verildi

Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupasından ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadyumuna geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yer aldığı törende Başkan Ali Koç, Ampute Milli Takım futbolcularına plaket verdi.

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Ampute Milli Takımı adına kaptan Osman Çakmak ödülü alırken, milli futbolcuların heyecanları gözlerinden okundu. Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahürat yapıldı.