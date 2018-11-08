08 Kasım 2018, 19:24
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Kadıköy'de, Dünya 2.'si Ampute Milli Takımına Ödül Verildi

Fenerbahçe-Anderlecht maçı öncesinde Dünya Kupasında 2. olan Ampute Milli Takımına ödül verildi.

Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupasından ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadyumuna geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yer aldığı törende Başkan Ali Koç, Ampute Milli Takım futbolcularına plaket verdi.

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Ampute Milli Takımı adına kaptan Osman Çakmak ödülü alırken, milli futbolcuların heyecanları gözlerinden okundu. Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahürat yapıldı.

Anderlecht,Kadıköy
08 Kasım 2018 Perşembe 19:24



YORUMLAR (3)
MUZO: TFF NİN ZİHNİYETİNİ TAM YANSITAN BİR DAVRANIŞ.
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ISTANBUL : Bizde senden sikildik gevsek
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KONYALI : Yahu milli takım da mı Kadıköyde alırmış ya Konya da ver Gaziantep de ver Adana da ver Ankara da ver başka şehir mi Yok ne bu ya sıkıldım bu İstanbul muhabbetinden
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