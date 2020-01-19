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Kadıköy'de annesi ve eşini silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

19.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:25
'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü. Kaçan saldırgan daha sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullanılan silahla birlikte Ataşehir'de yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.
Kadıköy'de annesi ve eşini silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kadıköy, Seyhan, Güncel

Kaynak: AA


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