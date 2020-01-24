Haberler » Güncel » KADIKÖY'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Haber

KADIKÖY'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

24.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:41KADIKÖY'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Hakim Kemal Sokakta meydana geldi. 9 katlı binanın dairelerinden birindeki elektrik arızası için usta çağrıldı. Raşit K. isimli usta apartman boşluğunda arızayı onarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek giriş kattan eksi 2. kata düştü. Olayı gören bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından elektrik ustası düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 55 yaşındaki Raşit K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanığı Kemal Akkoyun, "Elektrik arızası için gelmiş binaya. Giriş katından eksi 2. kata düşmüş." dedi

Elektrik ustası Raşit K.'nın cansız bedeni olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Görüntü Dökümü

-Binadan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Bina sakinleri ile röp

-Ekiplerin binaya girişi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Akseki Belediyesi'ne yol süpürme aracı hibe edildi
17:22  Yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı
17:22  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden...
17:21  Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada
17:21  YSK Başkanı Muharrem Akkaya oldu
24.01.2020 17:24:31