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Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen işçi öldü

KADIKÖY'de elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

24.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:55
KADIKÖY'de elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay saat 14.00 sıralarında Mahallesi Hakim Kemal Sokakta meydana geldi. 9 katlı binanın dairelerinden birindeki elektrik arızası için usta çağrıldı. Raşit K. isimli usta apartman boşluğunda arızayı onarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek giriş kattan eksi 2. kata düştü. Olayı gören bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından elektrik ustası düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 55 yaşındaki Raşit K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Görgü tanığı Kemal Akkoyun, "Elektrik arızası için gelmiş binaya. Giriş katından eksi 2. kata düşmüş." dedi
Elektrik ustası Raşit K.'nın cansız bedeni olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen işçi öldü

Suadiye, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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