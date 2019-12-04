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Kadıköy'de aracın içindeki uyuşturucu böyle bulundu

Kadıköy'de denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

04.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:51
'de denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki şüphelinin üzerinde ve araçta arama yapan ekipler uyuşturucu madde buldu. O anlar polis kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.
Geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi, Yumurtacı Abdi Bey Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki şüpheli Serkan E.(26) üzerinde ve araç içerisinde arama yapan ekipler 34 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 75 lira ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Şüpheli Serkan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
UYUŞTURUCUNUN BULUNMASI KAMERADA
ekiplerinin araç içerisindeki uyuşturucu zulasını bulması da polis kamerasına yansıdı. Şüphelinin yapılan detaylı sorgusunda ise görev yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silah bulundurma, 7 hırsızlık, 2 parada sahtecilik, genel güvenliği tehlikeye sokma ve 2 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarının bulunduğu, toplamda 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy'de aracın içindeki uyuşturucu böyle bulundu

Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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