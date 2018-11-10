Kadıköy'de Ata'ya 6 buçuk kilometrelik saygı zinciri havadan görüntülendi

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:41



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:41

Kadıköy'de Ata'ya 6 buçuk kilometrelik saygı zinciri havadan görüntülendiİSTANBUL - Kadıköy'de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılında binlerce vatandaş "Ata'ya saygı zinciri" oluşturdu. Fenerbahçe Ordu Evi - Bostancı Sahili yürüyüş yolu arasında oluşturulan dev saygı zinciri 6 buçuk kilometreyi buldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80'inci yılında anıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı dolayısıyla binlerce kişi "Ata'ya saygı zinciri" oluşturdu. 7'den 70'e binlerce vatandaş el ele tutuşarak, Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Denizde bulunan bazı tekneler de Türk bayraklarıyla gösteri yaptı. Saygı zincirine katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Mustafa Kemal'i anmak Türkiye Büyük Meclisi'ni, Cumhuriyet'in kuruluşunu, devrimleri anmak.. Kadıköylüler her zaman bu konuda duyarlı oldular. Duyarlılıklarını devam ediyorlar. Ülkenin geleceğini seviyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, düşüncelerini iyi kavrayarak, çok çalışarak bu ülkenin geleceğini aydınlık yapmanın yolunun buradan geçtiğini biliyorlar" dedi. Deniz Biket isimli vatandaş ise, "10 Kasım her zaman vazifemiz. Ölünceye kadar da devam edecek. Çok büyük üzüntüler içerisindeyim. Yaşantımızda hep Atatürk'e hep dua ediyoruz. Ona en güzel dileklerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. zincire katılan vatandaşlardan Gönül İçen, "Hem hüzünlü hem huzurlu olduğumuz gün. Atamızın bu kadar seveni olduğunu görmek mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.