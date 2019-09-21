Haberler » Spor » Haber

Kadıköy'de atlı polisler görev aldı

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev alırken, taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.

21.09.2019 18:56Kadıköy'de atlı polisler görev aldı
Fenerbahçe- Ankaragücü maçı öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev alırken, taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak olan maç öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev aldı. Çevredekilerin dikkatini çeken atlı polislere en çok çocuklar ilgi gösterirken, sarı-lacivertli taraftarlar da stat çevresini doldurmaya başladı. Milli ara ve deplasmanda oynanan Alanyaspor maçının ardından bir süre takımlarından ayrı kalan Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:42 Adil Rami ilk kez 11'de
19:41 Kadıköy'de atlı polisler görev aldı
19:41 Altay, ilk kez Ankaragücü karşısında
19:40 Mke ankaragücü (fotoğraflar)
19:38 Karacabey Belediyespor - Nevşehirspor : 1-0
19:36 Altınordu (fotoğraflar)
19:35 İstikbal mobilya kayserispor - yukatel denizlispor: 1-1