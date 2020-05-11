Haber, Son Dakika, Haberler

KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI

Kadıköy'de 3 katlı balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

11.05.2020 03:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 03:57
Kadıköy'de 3 katlı balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye olay yerine sokakların dar olması nedeniyle güçlükle ulaşırken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonuyla an ve an kaydedildi
Yangın, saat 02.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Yasa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Balıkçılar Çarşısı olarak bilinen bölgede bulunan ve balık restoranı olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yolların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Polis ekipleri tarafından caddede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında bina içerisinde göçük meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken bina kullanılamaz hale geldi. Öte yandan 3 katlı binanın yanması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. KADIKÖY’DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Şanlıurfa’da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Tedbirleri gevşeten Almanya’da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin’de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri ’yüksek riskli bölge’ ilan edildi Haber
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Haberler››Güncel››KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:48: Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem - Haber 04:26: Elazığ'da sosyal mesafeli "sahur halayı" renkli görüntüler oluşturdu - Haber 04:23: GAZİOSMANPAŞA'DA YASAĞIN BİTMESİYLE SOKAĞA ÇIKTILAR - Haber 03:59: KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI - Haber 03:54: FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE MUCİZE KURTULUŞ - Haber 00:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı - Haber 23:59: Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haberler 10:28: Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti - Magazin