KADIKÖY'DE BANKA GÖREVLİSİ OLDUKLARI SÖYLEYEN DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Kadıköy'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradıkları bir kadını 85 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

14.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:21
Kadıköy'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradıkları bir kadını 85 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kadıköy Bostancı Mahallesi Armağan Sokak'ta ikamet eden Fatma Ceyda B. (64), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 5 Haziran'da kendisini arayıp banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını bildirdi. Fatma Ceyda B., şüphelinin kendisini kredi kartı ve sağlık sigortası satmaya çalışma bahanesiyle bir süre oyaladığını söyledi. Hesabından sigortadan dolayı para kesileceğini öne süren şüpheli, kadını parasını başka bir hesaba aktarmayı kabul ettirip 85 bin TL'sini dolandırdı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, banka hesap numaralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane'de 10 Haziran tarihinde yapılan operasyonlarda şüpheli Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan Hüseyin H. (28), Harun K. (21), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K. (23) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından geçtiğimiz Perşembe günü adliyeye sevk edilen Harun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklandı. KADIKÖY’DE BANKA GÖREVLİSİ OLDUKLARI SÖYLEYEN DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Banka, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Bakan Koca, vaka sayısının 1000’in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Yargıtay’dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme ’İstismar yok’ dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Haber
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Haberler››Güncel››KADIKÖY'DE BANKA GÖREVLİSİ OLDUKLARI SÖYLEYEN DOLANDIRICILAR YAKALANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:47: Bangladeş'te bir bakan daha korona virüsten öldü - Haber 12:47: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8... - Haber 12:47: Son dakika haberleri! Beyşehir'de motosiklet sevdalılarından jandarma teşkilatı için saygı sürüşü - Haber 12:45: 'Flamingoları vurmayın' çağrısı - Haber 12:45: Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - Haber 11:59: Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı - Haberler 11:52: Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım - Haberler 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 08:49: Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler