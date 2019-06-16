16.06.2019 13:23
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Kadıköy'de batan tekneden kurtulanın iş adamı Murat Goldştayn olduğu ortaya çıktı

Kadıköy

Kadıköy açıklarında dün batan tekneden sağ kurtulan kişilerin iş adamı Murat Goldştayn ve ailesi olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy açıklarında dün batan tekneden sağ kurtulan kişilerin iş adamı Murat Goldştayn ve ailesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iş adamı Murat Goldştayn, dün eşi Nadide Goldştay ve arkadaşları Kazım Sivri ve Melis Sivri, onların çocukları Selim Sivri'nin bulunduğu Yavuz isimli tekne ile İstanbul Boğazı'nı gezmek istedi. Ünlü iş adamının kullandığı 5 metre boyundaki Yavuz adlı fiber tekne, Kadıköy'deki Haydarpaşa mendireği açıklarında çevresinden geçen büyük deniz araçlarının dalgalarından etkilenerek tekne alabora olup battı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM 3, KEGM 4 hızlı tahlisiye botları ile Fener 1 kurtarma teknesi ve bir klavuz botu mendirek çevresine gönderildi. Kazazedeler arasında bir çocuk da bulunduğu için her türlü kurtarmayı yapabilecek 4 deniz aracı ile olaya müdahale eden Kıyı Emniyeti ekipleri, 5 kişiyi de kısa sürede kurtardı. Kurtarma anlarından yeni fotolar ortaya çıktı. Fotoğraflarda batan teknedekiler tekneye çıkarılıp botta müdahale ediliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Selim, İstanbul Boğazı, Kadıköy, 3. Sayfa

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