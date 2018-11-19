19 Kasım 2018, 14:00
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Kadıköy'de 'Beton' Tuzağı : 2 Kadın Betona Battı (2)

Kadıköy

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHAKadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların betonu fark etmeyerek  batma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi.  Rana Köyhan ve arkadaşı hastaneye gitmek için yola çıktı. Rana Köyhan ve arkadaşı, elektrik altyapısı için açılan  ve yeni beton dökülen alanı fark  etmedi. İki kadın betona basınca yaklaşık 1 metre gömüldü. Kadınların yardımına çevredekiler koştu. Kadınlar betondan çıkarıldı.  Yaşanan olayın şokunu yaşayan kadınlar  bir süre yol kenarında bekledi. 

Olay yerine gelen ekipler önlem alırken kadınlar duruma tepki gösterdi. Betona batan kadınlar, evlerine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından o anlar

-Kadınların görüntüleri

-Röportaj

-Detaylar

DHA FEED Kadıköy
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:00