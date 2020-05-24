KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

Kadıköy'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

24.05.2020 23:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:38
Kadıköy'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak'ta 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada bir kişi, evden aldığı bıçakla 4 kişiyi yaraladı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bölgeden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birisi, kendilerini bıçaklayan kişileri ölümle tehdit etti.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
KADIKÖY’DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Fikirtepe, Kadıköy, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ANAR’ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Son Dakika: Ankara’da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Haber
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye’de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haberler››Güncel››KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:32: KAHRAMANMARAŞ Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi - Haber 23:27: Şehit kızı babasının mezar taşındaki fotoğrafı öptü - Haber 23:27: KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Haber 23:27: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var - Haber 23:25: Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber 22:57: ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı - Haberler 21:57: Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı - Haberler 21:39: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi - Haber 17:18: Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı - Haberler