Haberler » Güncel » Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haber

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:28Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

'de bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zühtüpaşa Mahallesi 1. Hat Boyu Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

İlk müdahaleyi apartman görevlisinin yaptığı yangın nedeniyle kısa sürede binadaki tüm daireleri duman kapladı.

Durumun verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan çok sayıda apartman sakini itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 7 kişi ise ayakta tedavi edildi. Yangına müdahale eden apartman görevlisinin de yaralandığı öğrenildi.


İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:42  Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
00:42  Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Haber
00:40  Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygurlara haklarının verilmesi çağrısı - Haber
00:37  Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haber
00:36  Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
11.01.2020 00:49:44