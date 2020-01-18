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Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü (2)

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

18.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:21
'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.
Şüpheli, olayın ardından kaçarken verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından minibüse binerek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüphelinin olay yerinde bulunan kız kardeşine de ateş ettiği ancak kızın kaçtığı öğrenildi.
Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü (2)

Kadıköy, Seyhan, Güncel

Kaynak: AA


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