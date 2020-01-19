Haberler » Güncel » Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü - Haber

Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

Kadıköy'de bir kişi, caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

19.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:18Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü
'de bir kişi, caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.
Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla Ataşehir'de yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy, Seyhan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:30  Malezya'ya kaçak olarak getirilen 150 konteyner plastik atık geri gönderildi
07:29  AVM'de yangında söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:28  AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:24  AVM'de çıkan yangın söndürüldü
07:08  Kocaeli'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü
20.01.2020 07:34:58