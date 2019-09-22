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Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.09.2019 13:55Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi Serasker Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Serdar V'nin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 16 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde şüpheli Serhat D'yi (25) yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı
-Silahın footğrafı


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Serasker Caddesi, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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