Haberler » Güncel » Haber

Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

KADIKÖY'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.09.2019 15:39Kadıköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
KADIKÖY'de bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi Serasker Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada Serdar V'nin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 16 Eylül'de Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde şüpheli Serhat D'yi (25) yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Serasker Caddesi, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Şırnak'ta "beraber yürüyelim etkinliği"
15:52 Avrupa Hareketlilik Haftası
15:52 "Avrupa Hareketlilik Haftası"
15:52 Dha yurt bülteni-12
15:52 Kıbrıs gazisinin oğlunun haksız şekilde işten çıkarıldığı iddiası - İZMİR
15:51 Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı
15:51 Son gününde teknofest'e ziyaretçi akını