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Kadıköy'de boşalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

İstanbul Kadıköy'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

11.04.2020 01:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:54
Kadıköy'de boşalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
İstanbul Kadıköy 'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Yasağın başlamasıyla birlikte boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve ATM'lere akın etmiş ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşmuştu. Haftasonu boyunca sürecek yasağın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle birlikte Kadıköy sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, Güncel
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