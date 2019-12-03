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Kadıköy'de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Kadıköy'de pazar çadırı kurduğu sırada eli ipe takılan pazarcı Mehmet Pekcan, rüzgarın şiddetiyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi.

03.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:57
'de pazar çadırı kurduğu sırada eli ipe takılan pazarcı Mehmet Pekcan, rüzgarın şiddetiyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Çadırla beraber havaya yükselen Pekcan, o anları anlattı: "Kadıköy'de geçtiğimiz Cuma günü bir pazarda çadır kurarken elim çadırın ipine takıldı. O sırada şiddetli rüzgarın esmesiyle çadır havalanmaya başladım" dedi.
Çadırla beraber metrelerce havaya yükselen Mehmet Pekcan, "Fırtına vardı. Baya baya uçtum. Brandayı tutuyordum istemeden elime dolandı. Kolum kırılmasın diye de diğer elimle tuttum. Heyecan yapmadım. Çok şükür paraşüt gibi yavaş iniş yaptım. Onun tekrarı yok, şakası da olmaz" dedi. Olaya tanık olan bir pazarcı, "Sırık milletin kafasına değmesin diye çadırı tuttu. Çadır büyük olduğundan uçtu. Uçunca da biz bunu mu çadırı mı indireceğiz bilemedik. Eli de sıkışmış. Biraz da komedi oldu. Adam böyle havalarda uçuyor" dedi.
(Mustafa Biçer/İHA)
Kadıköy'de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA


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