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Kadıköy'de çakmak çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de bir iş yerinden 83 çakmak ve bir miktar para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

20.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:30Kadıköy'de çakmak çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Kadıköy'de bir iş yerinden 83 çakmak ve bir miktar para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir dükkandan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının, iş yerinin penceresinden atlayan 3 kişinin ellerinde kutularla kaçtığını söylemesi üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, olay yerine yakın bir noktada şüphelendikleri M.A, A.İ ve K.D'yi durdurdu. Şüphelilerin ellerindeki kutularda arama yapan polis, çeşitli markalarda 83 çakmak ile bir miktar para ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 12 yaşındaki K.D'nin 85 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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