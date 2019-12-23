Haberler » Güncel » Kadıköy'de çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı - Haber

Kadıköy'de çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı

KADIKÖY Suadiye Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu.

23.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:36 Kadıköy'de çay bahçesini lodos nedeniyle su bastı
KADIKÖY  Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahile sıfır noktasında bulunan çay bahçesini vurdu. Dalgalar nedeniyle çay bahçesinin içi ve bahçesi su ile doldu. Çalışanlar kendi imkanlarıyla suyu boşaltmakta zorlanınca itfiaye ekiplerinden yardım istendi. Erenköy itfaiye ekipleri kurdukları tahliye pompası ile suyu boşalttı. Masa ve sandalyeler sular altında kaldı. bahçesinde hasar meydana geldi. Çay bahçesi sahibi Harun Coşkun, "Sabaha karşı aradılar. Geldik su basmış. Sabah daha fazla dalga vardı. Şimdi biraz yavaşladı. Moralimiz bozuldu üzüldük." diye konuştu.


- İstanbul

Suadiye, Çay, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02   Lodos ağacı kökünden söktü - Haber
14:02   Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında... - Haber
14:02   Cumhurbaşkanı erdoğan'dan kanal istanbul açıklaması - Haber
13:57   AHİD Kadın Kolları kahvaltıda bir araya geldi - Haber
13:57   Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
23.12.2019 14:08:34