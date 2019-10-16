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Kadıköy'de çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kadıköy'de bir kişi, evine gelen bir çift ile çıkan tartışmada kocayı bıçaklayarak öldürdü.

16.10.2019 12:35Kadıköy'de çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kadıköy'de bir kişi, evine gelen bir çift ile çıkan tartışmada kocayı bıçaklayarak öldürdü. Yaşadıkları karşısında dehşete kapılan kadın, ölen kocasının yanında beklerken, bıçaklı şahıs gözaltına alındı. Kadıköy Erenköy Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, karı koca olan Serpil Ç.G. (36) ile Uğur G. (45), Orkun A.(44) isimli şahsın evine 16.10 sıralarında gittiler. Burada henüz bilinmeyen bir sebeple şahıslar arasında tartışma yaşandı. Orkun A. öfkesine hakim olamayarak tartıştığı Uğur G.'yi bıçakladı. Şahıs ağır yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, evin kapısının önünde elinde bıçakla bulunan şahsı gözaltına aldı. Eve giren polis, bıçaklanan şahsın hayatını kaybettiğini ve Serpil Ç.G.'nin yerde yatan kocasının yanında beklediğini tespit etti.
Olayla ilgili inceleme yapan polis iki şahsı da gözaltına aldı. Serpil Ç.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orkun A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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