Haberler » 3. Sayfa » Kadıköy'de çıkan yangında 1 restoran ve 2 evin çatısı kül oldu - Haberler

Kadıköy'de çıkan yangında 1 restoran ve 2 evin çatısı kül oldu

Kadıköy'de bir restoranın çatısında çıkan yangın kısa sürede iki eve sıçradı.

09.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:03Kadıköy'de çıkan yangında 1 restoran ve 2 evin çatısı kül oldu
'de bir restoranın çatısında çıkan yangın kısa sürede iki eve sıçradı. Yangında restoran ile iki evin çatısı kullanılmaz hale geldi. Korkutan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Kalfa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir restoranın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranın yanında bulunan 2 evin çantasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 3 çatıyı söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören görgü tanığı Cahit Erzurumlu, "İlk kendileri gaz tüpleri ile müdahale etti, ama baş edememişler. İlk olarak merdivensiz bir itfaiye geldi. Müdahale ederken diğer itfaiyeler geldi. Yan binalara az sıçradı yangın, yayılsaydı büyük hasarlar meydana gelirdi. Ekmek teknesi Allah yardımcıları olsun" dedi. - İSTANBUL

Koşuyolu, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 19:00:03